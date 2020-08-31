Померла сестра-близнюк актриси Лінди Хемілтон

Сестра-близнюк актриси Лінди Хемілтон Леслі померла у віці 63 років, повідомляє Entertainment Weekly .

Уточнюється, що смерть Леслі Хемілтон була несподіваною і настала ще 22 серпня. Причина смерті не розкривається.

Леслі Хемілтон була дублером своєї сестри у фільмі «Термінатор 2», де Лінда Хемілтон грала головну героїню Сару Коннор. Також в одній зі сцен Леслі зіграла відображення Сари Коннор. Леслі Коннор працювала медсестрою - спочатку в «швидкої допомоги», а пізніше в хоспісі.

У Хемілтон залишилося троє дітей і двоє онуків.