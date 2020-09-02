Помер зірка серіалу «Вороніни» Борис Клюєв

Зірка серіалу «Вороніни» помер на 77-му році життя. Останнім часом артист важко хворів. Про це у 2019 зізнався сам актор, повідомивши, що страждає від онкологічного захворювання. За його словами, хвороба не заважала йому грати в театрі і зніматися в кіно.

У 2018 році з'явилася інформація, що у Клюєва діагностували рак легенів, однак пізніше він цю інформацію спростував .

В останні роки Клюєва знали за серіалом «Вороніни»

Борис Клюєв народився в Москві в липні 1944 року, після закінчення школи поступив у Театральне училище імені Щепкіна, з якого випустився в 1969-му. Тоді ж він став виступати в Малому театрі. За свою театральну кар'єру Клюєв виконав понад сімдесят ролей.

Паралельно театру артист знімався в кіно. З настанням 1990-х Клюєв почав грати переважно генералів і начальників силових структур в телевізійних серіалах. Він з'явився, зокрема, в "Забійній силі», «Вулицях розбитих ліхтарів», «Фізрук», «Захистити Красіна» і «На розі біля Патріарших». Останнім ігровим проектом за участю артиста (крім фінального сезону «Вороніних») став серіал «Годунов».