Ріанна продемонструвала власну сексуальну білизну

Фото: @savagexfenty

Американська поп-виконавиця і підприємниця Ріанна взяла участь у зйомці для власного бренду нижньої білизни Savage X Fenty. Серія фотографій з'явилася на сторінці марки в Instagram .

На розміщених кадрах співачка позує в спідній білизні білого кольору з блакитним принтом, а також латексних довгих панчохах, блискучих босоніжках і бежевому пуховику. При цьому бюстгальтер оформлений вирізами під грудьми.

Знаменитість сидить на кріслі в зимових декораціях із підібраним догори волоссям. Її образ доповнили кілька аксесуарів.

Передплатники захопилися зовнішнім виглядом виконавиці в коментарях під публікацією, яка набрала 162 тисячі лайків. «Вау, гаряча», «Твоя нова зимова колекція виглядає прекрасно», «Ти просто королева!», «Чудова», «Дуже красива жінка», - писали користувачі.

Раніше в жовтні Ріанну сфотографували в нижній білизні на показі власного бренду. Її запам'ятали в мереживній нижній білизні і колготках у сітку зі шкіряним піджаком в руках. Ріанна знялася в одязі своєї марки за лаштунками показу, який відбувся 2 жовтня.