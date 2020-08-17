Как стать уважаемым художником без высшего образования?

Художник - это тот, кто смешивает технику рисунка и воображение, чтобы создать объект, эстетически приятный для глаза. Используемой техникой может быть краска, глина, металл или любой материал подходящий для проекта.

Многие люди, желавшие стать художниками, дизайнерами, ходили в Институты Изящных Искусств и получили степень магистра изобразительных искусств. Однако, ученая степень не обязательна для получения известности в мире искусства.

Технике можно научиться на курсах академического рисунка карандашом (например

http://www.artacademia.kiev.ua/kursy-risovaniya/kursu-akademicheskogo-risunka-karandashom-v-art-studii/kak-kontrolirovaty-kachstvo-akademicheskogo-shtriha -v-risunke-karandashom /), а живописи масляными красками, самым популярным типом искусства, возможно научиться в мастерских художникоd. Пример такой Арт студии в Киеве (Артакадемия).

Талант и навыки

Вы можете подумать, что талант - это тот же атрибут что и умение, однако это две разных компетенции. Талант в контексте искусства - это естественная способность создавать арт объекты, а умение - это набор навыков в технике рисунка, живописи, скульптуры, приобретенных в процессе годов тренировки.

Мастер может посмотреть на кусок дерева и представить себе сложную резьбу. После, используя свои долота и пилы, обработать древесину и создать произведение искусства.

Его талант позволяет ему визуализировать форму, в то время как его умение управлять инструментами помогает ему воплотить задуманное в жизнь.

То же самое относится и к живописи портрета. Умение художника наносить краску на холст помогает воплощать реалистичное лицо на холсте, но без таланта в портрете будет отсутствовать композиция, интересная задумка, оживляющая картину.

Если вы владеете природным талантом, попрактикуйтесь, чтобы усовершенствовать свою технику академического рисунка и живописи.

Самые успешные художники имеют страсть к ремеслу. Будь-то скульптура, музыка или работа с акварелью, ваши творения - это ваша жизнь.

Музыкант может играть на духовом инструменте, когда в его голове появляется определенный ритм. Писателю нужно каждый день что-то писать. Ваша страсть к живописи и искусству проявляется в создании картин. Научная степень в области искусства может научить вас техническим аспектам ремесла, но не может научить Вас страсти создавать искусство.

Маркетинговые навыки для художника

Брендинг как понятие применимо не только для крупного бизнеса. Создайте логотип или деловой слоган и продвигайте свой бренд через информационные каналы сообщества. Например, если вы работаете с глиной, подумайте о том, чтобы дать детям бесплатный урок в вашей мастерской, пригласив заранее пару журналистов местной газеты. Родители и взрослые гости будут ассоциировать ваше имя с живописью и искусством, ведь в статье будет отражен информационный повод в виде мастер-класса для детей, однако Вы будете играть главную роль художника и создадите позитивный имидж. Произойдет ознакомления общества с Вашим брендом, с Вами. (Brand Awareness - Бренд эвернес).

Ваше произведение искусства никогда не получит признания без освещения в СМИ. Определите свою нишу и свою клиентуру. Поговорите с другими художниками в ближайшем окружении и присоединитесь к местной гильдии или союзу Художников.

Отличным источником для маркетинга, который создает качественную связь с обществом являются конкурсы и выставки. Вы должны представить образец своей работы и получить одобрение жюри, чтобы иметь право показать свою работу на выставке. Это шанс быть признанным за ваш талант и замеченным художественным сообществом.

Арт-шоу

Основой продвижения на подобных мероприятиях является нестандартный подход, поток вдохновения, воплощенный в умопомрачительные формы инсталляций, картин, видео-презентаций, любых типов воздействия на чувства человека с целью удивить и донести идею арт-обьекта нестандартным образом.

Заставить посетителя или критика арт-шоу задуматься про главную идею инсталляции будет лучшим показателем признания.

Основными событиями являются Art Basel и Art Basel Miami, New York Art Fair (более

традиционные формы искусства), а так же Пинчук Арт центр проводит постоянные выставки в Киеве, Арт цент Арсенал в Киеве, Арт пространство Артакадемия предоставляют возможность всем художникам проявить себя, заявить о себе.

Главные преимущества подобных выставок, медиа-покрытие созданное самой выставкой и организаторами. Все, что Вам нужно сделать это создать запоминающийся арт-объект и выделится из толпы.

Гуманизм

Ваша техника и навыки могут быть безупречными, но без хорошей социальной адаптации и чувство сострадания от вашей среды арт критиков и коллекционерив, мир искусства может избегать вас. Уважаемый художник известен не только своими работами, но и своими контактами.

Принимайте своих клиентов, сообщество и других художников как часть вашей работы.

Предоставьте бесплатные услуги или пожертвуйте ваши произведения искусства для сбора средств фондов. Сотрудничайте с другими меценатами в вашем районе, чтобы предоставлять необходимые услуги детям и нуждающимся. Вы не только получите уважение у сообщества, но и у тех, кто работает в сфере искусства.