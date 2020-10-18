Колишня дружина Джеремі Джексона із серіалу «Рятувальники Малібу» живе на вулиці та харчується зі сміттєвих баків

Колишню дружину зірки серіалу «Рятувальники Малібу» Джеремі Джексона Лоні Уіллісон після двох років зникнення виявили на вулиці в Лос-Анджелесі, де вона бомжує. Про це пише The Sun.

Колишню красуню, яка колись світилася на обкладинках журналів зі своїм зоряним чоловіком, помітили, як вона штовхає візок зі своїми речами і копається в сміттєвих баках. Лоні вийшла заміж за Джеремі в 2012 році, проте після серії сварок пара розпалася. Її останнім місцем роботи була клініка косметичної хірургії, де вона працювала в якості асистентки. У 2016 році у дівчини стався нервовий зрив, в результаті вона втратила роботу, квартиру, машину і опинилася на вулиці, а в 2018 році і зовсім пропала після невдалої спроби друзів відправити її в реабілітаційний центр через пристрасть до наркотиків і алкоголю.

Лоні відмовляється від пропозицій про допомогу, заявляючи, що ні в чому не має потреби і нікого не хоче бачити. «Я можу жити одна. У мене є все, що мені потрібно, просто тут», - заявила колишня дружина Джеремі Джексона. Вона пояснила, що гроші для себе вона знаходить, а їжу бере в сміттєвих баках і біля магазинів.

Сам же 40-річний Джеремі Джексон став зіркою журналів про фітнес. Однак задовго до цього, покинувши серіал «Рятувальники Малібу», він теж страждав від алкогольної і наркотичної залежності і навіть провів 90 днів у в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків і спробі продати їх. У 2015 році був заарештований за звинуваченням у вбивстві, яке потім було знято. У тому ж році Джексона заарештували за напад з ножем на жінку під час сварки, він був засуджений до 270 днів в'язниці з п'ятирічним випробувальним терміном.

«Рятувальники Малібу» - американський телесеріал про рятувальників, які патрулюють пляжі округу Лос-Анджелес в Каліфорнії, що виходив на екрани з 1989 по 1999 роки.