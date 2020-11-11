Анастасія Заворотнюк вже виходить на вулицю

Російська актриса Анастасія Заворотнюк почуває себе краще і почала виходити на вулицю. Про це повідомляє Teleprogramma.pro.

В даний час артистка живе в підмосковному котеджному селищі Крекшино. Відзначається, що її близькі бояться, що зірку сфотографують, тому гуляють з нею за парканом на ділянці біля будинку. Крім того, намагаються зробити так, щоб актрису не бачили сторонні.

Через те, що організм Заворотнюк ослаблений, в її будинку не приймають гостей. Однак поряд з нею завжди знаходиться хтось із родичів. Уточнюється, що чоловік актриси, фігурист Петро Чернишов хоч і відлучається у робочих справах, але весь свій вільний час проводить з дружиною і донькою.

У 49-річної Заворотнюк діагностований рак мозку. Дану інформацію вперше підтвердили в жовтні минулого року. Про хворобу артистка дізналася після того, як у неї почалися сильні головні болі.

У квітні повідомлялося, що знаменитість вперше за час лікування відповіла передплатникам в Instagram, а у вересні в акаунті актриси вперше за п'ять місяців було опубліковано повідомлення.