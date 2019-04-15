Анджеліна Джолі і Бред Пітт офіційно розлучилися

Після зволікань в кілька років, причиною яких виявиловся питання опіки над 6-ма дітьми пари (Джолі вимагала одноосібної), колишня найкрасивіша пара Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі розведені і вільні тепер уже офіційно.

Про це повідомив The Blast, посилаючись на наявні в його розпорядженні судові документи.

Але на цьому терни не закінчуються: в найближчі кілька місяців сторонам доведеться врегулювати питання опіки і поділити спільно нажите майно.

Джерело додало, що ескалація розлучення ніяк не пов'язана з численними чутками, що колишнє подружжя завели якісь нові відносини

Роман Джолі і Пітта, за чутками, зав'язався в процесі роботи над комедійним бойовиком "Містер і місіс Сміт" в 2005 році, тобто в момент, коли Пітт був одружений на актрисі Дженніфер Еністон, що і Пітт і Джолі до останнього категорично заперечують, запевняючи, що "зійшлися" тільки після розлучення Пітта з "Рейчел Грін".

У 2014-му пара офіційно одружилася у власному замку у Франції.