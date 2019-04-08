Віторган-старший дав влучну характеристику екс-невістці Ксенії Собчак

Еммануїл Віторган розповів про своє ставлення до колишньої дружини свого сина Ксенії Собчак.

За його словами, Ксенія - добра, гарна, красива молода жінка, яка заслужила щастя і любов. Він зізнався, що бажає їй цього, оскільки хоче, щоб у «матері його онука Платона все було чудово», - пишуть російські ЗМІ.

Віторган-старший додав, що Собчак успадкувала найкращі якості своїх батьків. «Вона - дочка мого друга Анатолія Собчака , для мене це святе», - резюмував він.

У березні Максим Віторган повідомив, що вони з Собчак досить давно живуть окремо і «кожен своїм життям». При цьому він підкреслив, що вони не ділять майно і дитину, «яку продовжують ростити як люблячі її батьки».

Нагадаємо, 21 січня в одному з московських ресторанів між Максимом Віторганом і режисером Костянтином Богомоловим стався конфлікт. Телеведуча приїхала до закладу разом з Богомоловим. Після появи її чоловіка між чоловіками почалася бійка на грунті ревнощів, в результаті якої режисер отримав перелом носа у двох місцях. Пізніше в мережі з'явилося відео бійки.