Maruv не братиме участі в Євробаченні

Нагадаємо, співачка Maruv перемогла за результатами голосування журі та глядачів у фіналі Національного відбору на Євробачення 2019. Проте співачка потрапила під хвилю критики за виступи у Росії.

Як стало відомо, Maruv та телерадіокомпанія не дійшли згоди щодо правил участі у конкурсі. Про це НСТУ повідомило у дописі на Facebook.

"У виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є зобов'язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі", - йдеться в повідомленні.

Перемовини між НСТУ та співачкою тривали п'ять годин, проте рішення про те, хто представлятиме Україну на Євробачення так і не ухвалили.

Сама співачка заявила, що відмова від концертів Росії не була для неї принциповою.

"Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків", - заявила Maruv після зустрічі з НСТУ.