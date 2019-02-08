10-літній син Наомі Уоттс вийшов на вулицю в сарафані

Син голлівудської актриси Наомі Уоттс Семюель Кай вийшов на вулицю в сарафані. Про це повідомляє Daily Mail.

Папарацці сфотографували 10-річного хлопчика разом з матір'ю в Нью-Йорку в середу, 6 лютого. На ньому була сорочка з пишними рукавами і квітковим принтом, картатий сарафан і рожеві кросівки, а його довге волосся зібране в хвіст. Сама Уоттс несла в руках ніжно-рожеву куртку сина.

Наомі Уоттс - британська кіноактриса і продюсер. Широку популярність їй принесла роль Рейчел Келлер у фільмі жахів «Дзвінок» в 2002 році. Роком пізніше вона була номінована на премію «Оскар» і Премію Гільдії кіноакторів США в категорії «Краща жіноча роль» за роль Христини Пек у фільмі «21 грам». Актриса також зіграла у фільмах «Зломщики сердець», «Кінг-Конг» і «Гра без правил».

У жовтні 2018 року американську актрису і фотомодель Шарліз Терон сфотографували в каліфорнійському Діснейленді з її дітьми Августою і Джексоном. Увагу журналістів привернув костюм шестирічного сина Терон. Хлопчик ішов в сорочці й чорній сукні з мереживом, оборками і неоновими помаранчевими стрічками.