У ведучого програми «Контролер» Ярослава Куца народився син

Телеведучий каналу «Україна» втретє став батьком. 6 січня в свято Різдва дружина Ярослава Куца Олена народила сина.

Хлопчик вагою 4350 г з’явився на світ в третьому пологовому будинку столиці. Щасливий батько був присутній при пологах і сам перерізав пуповину.

Зіркове подружжя назвало хлопчика Ростиславом. До речі, ім’я для свого братика підказав син Святослав.

Телеведучий не приховує своєї великої радості. Зворушливою світлиною від моменту батьківства він поділився в Іnstagram. Фоловери ведучого засипають його привітаннями і щирими коментарями. Та бажають богатиреві Ростиславу та його батькам здоров’я та щастя.

Сам ведучий також доволі жартівливо прокоментував появу синочка: «Чік-чік і ще одне куценятко є у татка».

А також подякував коханій і Господу за таке неймовірне Різдво, проведене у пологовому залі.

Нагадаємо, що Ярослав Куц та його дружина Олена вже виховують двоє чудових дітей: доньку Анастасію та синочка Святослава.