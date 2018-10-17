Британський музикант Стінг відмовляється співати для "лежачих" VIP-персон

Стінг попросив прибрати зі своїх концертів VIP-зону.

Знаменитий британський співак Стінг хоче відмовитися від VIP-зон під час концертного туру по Росії, який почнеться найближчим часом. Як інформують російські ЗМІ, посилаючись на організатора концерту Стінга в Єкатеринбурзі Івана Гомельського, музикант хоче бачити перед собою звичайну публіку, що прийшла в фан-зону, а не лежить у кріслах «віпів». «Дуже важливих персон» на концерті виконавця не буде навіть в Москві.

