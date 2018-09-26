Американський комік сяде за грати через згвалтування
Зі звинуваченнями проти актора виступила Андреа Констанді.
Американський комедійний актор Білл Косбі засуджений до тюремного ув'язнення. Термін покарання складе від трьох до десяти років. Про це повідомляє видання TMZ.
81-річний актор буде у в'язниці штату Пенсільванія. З квітня комік перебував під домашнім арештом після того, як був визнаний винним в сексуальних домаганнях.
Зі звинуваченнями проти актора виступила Андреа Констанді. Жінка заявила, що в 2004 році Косбі накачав її невідомим препаратом і згвалтував.