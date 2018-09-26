Американський комік сяде за грати через згвалтування

Американський комедійний актор Білл Косбі засуджений до тюремного ув'язнення. Термін покарання складе від трьох до десяти років. Про це повідомляє видання TMZ.

81-річний актор буде у в'язниці штату Пенсільванія. З квітня комік перебував під домашнім арештом після того, як був визнаний винним в сексуальних домаганнях.

Зі звинуваченнями проти актора виступила Андреа Констанді. Жінка заявила, що в 2004 році Косбі накачав її невідомим препаратом і згвалтував.