Британська порномодель виставила на продаж старі імпланти грудей

Фото: @ taylorrosebabestation2018

Британська порномодель Тейлор Роуз (Taylor Rose) збільшила груди і виставила старі імпланти на продаж. Як повідомляє видання Metro, таким чином вона планує окупити операцію.

Дівчина працює вебкам-моделлю і бере участь в еротичних фотосесіях для сайту Babestation. Вона повідомила шанувальникам про намір збільшити груди з сьомого на восьмий розмір. Фанати зараз же попросили її продати їм старі імпланти, і 26-річна Роуз вирішила влаштувати онлайн-аукціон.

Зараз за старі імпланти їй пропонують півтори тисячі фунтів, аукціон триватиме до кінця тижня. Роуз обіцяє, що оплатить доставку сама.

Модель переживала, що їй не віддадуть старі імпланти. Але керівництво клініки пішло дівчині назустріч, і заради володіння ними Роуз було достатньо написати заяву. Коли модель прокинулася від наркозу після операції, то побачила на тумбочці чисті імпланти. Вони лежали кожен у своєму пакеті, і доктор підписав, який з них лівий, а який - правий.

Роуз зізнається, що не знає, що збираються робити з придбанням потенційні покупці, але не переживає через це: «Поняття не маю, що з ними можна зробити, поставити на камінну полицю?».

Роуз додала, що багато потенційних покупців просять у неї докласти дивні доповнення до покупок. Один молодий чоловік попросив продати разом з імплантами ношені штани, а інший - дуже брудні ношені кросівки. «З моїм місцем роботи мене складно здивувати божевільними проханнями», - пожартувала вона.

Родичі і друзі порномоделі вважають намір Роуз забавним, але не сильно здивовані цьому.