Алла Пугачова вкотре вразила публіку

Співачка Алла Пугачова і її чоловік, шоумен, телеведучий і гуморист Максим Галкін побували на концерті поп-співачки Світлани Лободи в Юрмалі. Зовнішній вигляд Алли Борисівни, особливо її наряд, привернув увагу публіки. Так, 69-річна примадонна була одягнена за останнім словом моди: чоботи-панчохи, шкіряні міні-шорти, трендова нині сумка на талії. Шанувальники також вказали на те, що Пугачова помітно схудла і пострункішала. «Як схудла! Виглядає дивовижно», - відзначили глядачі. Виступ Лободи Пугачова дивилася з віп-ложі. Коли концерт закінчився, примадонна заглянула в гримерку до співачки, передає KP.Ru. Нагадаємо, раніше Пугачова розповіла, чому вирішила піти зі сцени у віці 60 років. Алла Борисівна - естрадна співачка, композитор-пісняр, естрадний режисер, продюсер, кіноактриса і телеведуча, народний артист СРСР, кавалер ордена «За заслуги перед Вітчизною» II, III і IV ступеня.