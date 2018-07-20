Алла Пугачова: Я лягаю спати і боюсь, що не прокинусь

Примадонна дала відверте інтерв'ю Олегу Меньшикову. За словами співачки, вона не переживає через свій вік. «Пишуть, звинувачують - вона ж стара! Так, я стара!! І нічого з цим вдіяти я не можу. І говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Уже лягаєш і думаєш, прокинутися б. Встаєш і думаєш, треба посидіти, щоб голова не закрутилася. Встанеш і впадеш!! », - нарікає Пугачова.

Нагадаємо, разом із Максимом Галкіним співачка виховує 4-річних близнюків Гаррі і Лізу. Пугачова не приховує, що мріє побачити, якими стануть її діти, коли виростуть. Алла Пугачова обвінчалася з Максимом Галкіним після шести років шлюбу. Співачка вже стояла біля вівтаря з поп-королем Філіпом Кіркоровим в 1994 році в Ізраїлі. Пугачова відзначила, що у неї з'явився шанс бути щасливою. Незважаючи на різницю у віці в 28 років, подружжя змогло збудувати гармонійні і міцні стосунки. Алла Пугачова за останній рік схудла на 15 кілограмів і продовжує стрімко втрачати вагу. З чуток, артистка відмовилася від жорстких дієт і звернулася за допомогою до фахівців в області схуднення, які запропонували співачці страви корисної кухні: овочеві супчики, гречку, фрукти, рибу на пару. Головне, що Алла Борисівна лягає спати не пізніше 23.00 і веде активний спосіб життя, гуляючи з близнюками Гаррі і Лізою на свіжому повітрі. Правильний сон допомагає артистці спалювати набрані калорії, завдяки чому співачка худне швидше.