Світлана Лобода зізналася, на кого схожа її дитина

Зірка, яка стала мамою в кінці травня, знову почала активну гастрольну діяльність. Новонароджена дочка Світлани залишилася в США. Багато в чому Лободі допомагає її мама. Про батька дитини зірка майже нічого не говорить, проте не заперечує, що дівчинка дуже на нього схожа.

Світлана Лобода народила другу доньку в кінці травня. Артистка назвала дівчинку Тільда. Як зізнається зірка, бути мамою двох дітей - це величезна відповідальність. Чекаючи дитину, співачка дуже переживала, що їй буде важко справлятися з усіма справами, адже вона також знімала кліпи, записувала альбом і готувала шоу. Лобода працювала майже всю вагітність. Вона випадково дізналася про те, що знаходиться в цікавому становищі. «Це було дивом, подарунком долі ... Я досить довго взагалі не розуміла, що вагітна, хоча за симптомами зробити відповідний висновок було нескладно. Але гастрольний графік мені не залишав часу, щоб звернути увагу на те, що зі мною відбувається. Я перебувала в Америці, в турі, кожен день перелітала з одного міста в інший. Тест купила на третьому місяці, мене вже нудило. Коли стало ясно, що чекаю дитину, прийшли одночасно і відчуття щастя, і розгубленість», - розповіла Світлана. Зірка зізнається, що назвала дочку Тільда ​​лише після того, як побачила дитину. З появою Єви ситуація була аналогічна: Лобода довго сумнівалася щодо імені дівчинки. «У цьому випадку, я розуміла, що ім'я Тільда ​​- дуже сильне, красиве, знакове. Коли вона народилася, я подивилася на неї і зрозуміла, що вона - точно Тільда. У неї не може бути іншого імені, воно їй ідеально підходить. Вона трохи схожа на героїню скандинавських казок. Очі, риси обличчя, дуже осмислений, цікавий погляд. Вона схожа на мультяшного персонажа. Ви знаєте, вона схожа більше на тата. У ній є сила волі. Енергія. І смуток в очах», - заявила Світлана. Однак Лобода ніяк не пов'язує той факт, що Тільда ​​співзвучна з ім'ям Тілль. Саме так звуть лідера групи Rammstein, з яким їй приписували роман. «Я можу сказати, що він приголомшливий чоловік і просто неймовірна людина. А про те, який він артист, знає весь світ. І мені здається, що те, що мою дочку звати Тільда, це вже великий карт-бланш їй в житті», - розповіла артистка. До слова, Лобода так і не називає імені батька другої дочки. Відомо, що Єва народилася у неї від танцюриста Андрія Царя. Співачці вдалося розлучитися з ним без проблем і взаємних докорів. «Треба намагатися знаходити компроміси. Нам з Андрієм це вдається», - повідомила зірка журналу« Hello!».