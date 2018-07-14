Вєрка Сердючка збирається у прощальний тур

Андрій Данилко, якого ми більше знаємо як Вєрку Сердючку, заявив, що відмовиться від популярного образу. Так, після виступу в Одесі 13 липня артист збирається через рік відправитися українськими містами з прощальним туром.

- Це буде грандіозний виступ артиста, який скучив за своїм глядачем. Яскраве шоу гідне Вєрки Сердючки, - наводять слова виконавця українські ЗМІ.

На виступі в Одесі Данилко також анонсував прем'єру кількох нових композицій. При цьому артист відзначив, що під прощальним туром маються на увазі великі гастролі.

- Це таке собі спасибі тим людям, які дали мені, хлопчикові з Полтави, який жив в прибудові, де шпалери загортались, можливість забезпечити себе фінансово, жити на Хрещатику і, в принципі, не працювати, - зазначив Данилко.