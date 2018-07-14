У чоловіка Ані Лорак на стороні є кохана жінка

Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу створюють враження прекрасної гармонійної пари. Однак, в їх відносинах все не так просто. Виявляється, співачка настільки нещаслива, що постійно плаче ридма.

"Нічого хорошого в їх відносинах немає. Шлюб виглядає якимось вимушеним. Ані шалено любить чоловіка, а ось сказати, що Мурат палає любов'ю, я не можу. Більш того, я навіть не бачу інтимної близькості в їхніх стосунках. Шлюб був просто вигодою. На стороні у її чоловіка є улюблена жінка. І саме її він вважає своєю дружиною", - розповіла в одному із видань ясновидиця Саона. Відносини Ані Лорак з чоловіком нагадують гостьовий шлюб в гіршому його прояві, каже відьма. "Щастя в цій сім'ї немає. Лорак, звичайно, зірка і дуже популярна. Але в особистому житті їй катастрофічно не щастить. Жіночого щастя немає, багато переживань, вона дуже часто плаче", - впевнена ворожка. "Ані Лорак усіма силами намагається зберегти шлюб. Але, на жаль, щирої і чистої любові в цій парі не буде. Співачка не показує свої душевні рани публіці, але незабаром особисті переживання знайдуть відображення в її творчості. Композиції стануть буквально страдницькими. Є загроза впасти в глибоку депресію ", - попередила Саона.

Нагадаємо, з майбутнім чоловіком артистку звела доля в 2005 році на відпочинку в Антальї. Через рік Мурат переїхав на Україну, а ще через два роки зробив Ані пропозицію руки і серця. У 2009 році закохані розписалися в Києві і з розмахом відсвяткували весілля в Туреччині.