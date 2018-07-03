Тото Кутуньо потрапив до лікарні

Співак потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям. Співакові довелося скасувати виступ в Бельгії. Лікарі наполягають, щоб артист провів в клініці тиждень.

74-річний Тото Кутуньо може похвалитися багатомільйонною армією шанувальників. Його пісні знають напам'ять в усьому світі. Незважаючи на серйозний вік, чоловік продовжує активно гастролювати, що іноді обертається неприємними наслідками для здоров'я.

Так, нещодавно артист скасував виступ у Бельгії, оскільки його самопочуття різко погіршилося. Влада міста, де повинен був проводитися концерт, повідомили, що у зірки 70-х почалися проблеми з серцем, через що він потрапив до лікарні.

Першим про причини скасування виступу повідомив радник зі спорту і культури міста Серен Ерік Ванбрабант. Він написав у соціальній мережі, що Кутуньо відчув себе погано і не зміг порадувати присутніх фанатів своєю творчістю.

«Я вдячний кожному, хто вчора був присутній на нашому заході. Ваша реакція на вчорашнє скасування концерту Тото Кутуньо заслуговує на повагу. Я також радий повідомити вам, що стан Тото оцінюється, як стабільний, а це найголовніше», - написав Ерік Ванбрабант.

Зрозуміло, шанувальники тут же взялися бажати Кутуньо якнайшвидшого одужання і цікавитися причинами його госпіталізації. Багато з них стверджували, що у італійця почалися серйозні проблеми з серцем, а його стан оцінюється як критичний. У підсумку, артист вирішив вийти на зв'язок з фанатами і пояснити причини, за якими йому довелося звернутися до медиків.

«Мене вразила надмірна спека, яка стояла в останні дні. В результаті, я відчув сильну слабкість, і тому вирішив не виступати в Бельгії. Тепер я в порядку, оскільки в лікарні дуже хороші лікарі. Переважно італійські, які піклуються про мене. Словом, моя аудиторія підтримує мене, за що я дуже вдячний», - повідомив артист.

Представники Тото Кутуньо підтвердили, що він відчуває себе нормально і не відчуває проблем з серцем. Однак через похилий вік йому стало погано в жаркий день, і тому концерт довелося скасувати.

Шанувальники сподіваються, що в найближчі дні співак вийде з лікарні і продовжить активну творчу діяльність. Варто відзначити, що гастрольний графік у Тото Кутуньо рясніє датами.