Ігор Крутой дуже сильно схуд

Стан Ігоря Крутого вже багато місяців викликав занепокоєння у його фанатів. Ігор Крутой скинув вагу, хоча і до цього не був повним. Багато хто почав підозрювати, що у нього серйозне захворювання. «Старх» з'ясував деталі.

Чутки про те, що у маестро є проблеми зі здоров'ям, з'явилися ще кілька років тому. А взимку 2017 го під покровом таємниці Ігор Якович переніс операцію і курс реабілітації в Америці. Саме після цього пішли розмови, що у Крутого нібито рак. Він вважав за краще не коментувати свій стан, але продовжував стрімко втрачати вагу. Як вдалося з'ясувати «СтарХіту», у музиканта зовсім не онкологія, а діабет, з яким він живе вже кілька років.

«Ігор Якович завжди був струнким, але за останній час схуд ще на 15 кілограмів, - розповіли в оточенні Крутого. - Звичайно, всі дуже турбуються, підтримують його. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава богу, у нього ніякий не рак. А втрата ваги пов'язана з суворою дієтою, прописаною фахівцями, якої він ретельно дотримується. Іноді здається, що Ігор Якович взагалі нічого не їсть! І при всьому при цьому ще й активно займається спортом. Любить великий теніс, поважає бігову доріжку і прогулянки на свіжому повітрі».

У раціоні 63-річного композитора переважають рослинна їжа, фрукти і овочі, м'ясо і риба, приготовані на пару. Крутий відмовився від смаженого, гострого, жирного, а також майже повністю виключив солодке. Хоча, за словами дружини, раніше він любив побалувати себе шкідливою їжею. В одному з інтерв'ю хвалився, що Ольга приголомшливо готує, і особливо їй вдається баранина. З нею, втім, розлучатися не довелося.