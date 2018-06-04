У Штатах планують зняти фільм про домагання Вайнштейна

Американський режисер Брайан Де Пальма створює сценарій фільму жахів, який буде ґрунтуватися на ділі Харві Вайнштейна про домагання. За словами кінематографіста, він обговорює свою ідею з якимось французьким продюсером.

- Мого героя не зватимуть Харві Вайнштейн. Але це буде фільм жахів про сексуального маніяка, і це буде відбуватися в кіноіндустрії, -розповів Де Пальма Parisien.

Нагадаємо, в 2017 році навколо засновника Miramax Films і Weinstein Company Харві Вайнштейна вибухнув гучний скандал у зв'язку з численними звинуваченнями в домаганнях і зґвалтуваннях. Раніше суд Манхеттена пред'явив йому звинувачення в згвалтуванні.