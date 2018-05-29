В Олега Винника померла мати

Популярний український співак Олег Винник втратив рідну людину - матір співака померла у віці 80 років. Про це передає Главком з посиланням на родичів Винника.

Земляки жінки розповіли, що матері артиста не стало в понеділок, 28 травня, в лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися.

Сам Винник не зміг бути з мамою останні хвилини її життя. На вівторок, 29 травня, у артиста запланований стадіонний концерт в Тернополі. Літня жінка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти, останній трапився напередодні Нового року. За інформацією близьких, мати українського артиста виявилася в реанімації після того, як невідома персона пробралася до її дому і наполегливо випитувала номер мобільного телефону Олега Винника.

Після цієї події артист просив шанувальників і журналістів не втручатися в особисте життя його родини. Пару років тому від серцевого нападу помер батько Олега Винника.