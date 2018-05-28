У Кіркорова вкрали "пернаті" костюми на 11 тисяч доларів

Естрадного співака Філіпа Кіркорова обікрали під час гастролей в Нижньогородській області. Про це повідомляє Telegram-канал Super у понеділок, 28 травня.

Інцидент стався вночі в місті Павлово, де артист повинен представити шоу «Я». Невідомі розкрили автомобіль з атрибутикою концерту. Пропали вісім нарядів, збиток оцінюється в 11 тисяч доларів. Директор музиканта звернувся в поліцію.

Серед зниклих речей унікальні костюми, виконані в єдиному екземплярі, з пір'ям і стразами.