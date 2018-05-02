Розповнілу Надію Бабкіну не впізнати

Надія Бабкіна до своїх вже далеко не дівочих років остаточно перестала соромитися громадської думки і переживати про те, хто і що про неї говорить. Напередодні керівниця ансамблю «Російська пісня» показала фото, зроблене на відпочинку в цілій компанії чоловіків (чомусь в Росії вірним критерієм жіночої краси вважається кількість чоловіків).

На травневі свята Бабкіна вирушила в Грецію, погрітися під теплим середземноморським сонцем. Надія Бабкіна знялася у відвертому купальнику Незважаючи на те що купальний сезон там ще офіційно не відкритий, за місцевими мірками вважається холоднувато, Бабкіна порадувала передплатників фото в купальнику. Надія Бабкіна позує в дуже відкритому для її віку купальнику на тлі товаришів по відпочинку. На жаль, далеко не всі фоловери оцінили її старання по збереженню тонусу - більшість коментарів витримані скоріше в негативному тоні, ніж в захопленому. Так, на одній з фотографій ненафарбована Бабкіна виглядає, на думку диванних експертів, непристойно розповнілою і втомленою. На іншій - її псує надто глибоке декольте.