У день народження Пугачової Крістіна Орбакайте показала раритетне фото матері

З раннього ранку рідні, друзі та шанувальники артистки почали вітати її з днем ​​народження. Однією з перших це зробила старша дочка Примадонни 47-річна Крістіна Орбакайте. На своїй сторінці в Інстаграм, Христина, яка пішла по стопах мами і стала співачкою, опублікувала рідкісне фото. На чорно-білому вицвілому від часу знімку зображені мати і дочка одягнені по моді 80-х років. Алла Борисівна вже знаменита артистка, а Крістіна тільки починає мріяти про сцену. У коментарях до знімка Орбакайте лаконічно написала: "З Днем Народження, Мама".