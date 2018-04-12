Тарзан розповів про секс за гроші

З початку 2000-х відомий стриптизер є чоловіком співачки Наташі Корольової. За визнанням 48-річного бодібілдера, своїй дружині він не змінює, хоча і не обділений жіночою увагу. Глушко пояснює це тим, що співачка відразу відчує обман, а крім того, він поганий актор і просто не зміг би приховати зраду.

Варто зазначити, що у Глушка є свій тренажерний зал, в який приходять багато знаменитостей. Однак основний дохід Тарзана складають, все таки, виступи на різних корпоративах. Нерідко артисту пропонували гроші за секс, але Глушко, за його словами, відмовляється від подібного. Тарзан розповів, що на зорі його кар'єри до нього звернулися дівчата і запропонували заплатити за інтим. Однак у стриптизера нічого не вийшло через хвилювання.