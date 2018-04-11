Схудла на 46 кг Олена Степаненко залишає Росію через чоловіка

Олена Степаненко рідко дає інтерв'ю. Однак в честь ювілею артистка зробила виняток: вона розповіла про те, як зуміла схуднути на 46 кілограмів, і чому залишає Росію. Олена Степаненко зізналася, що для досягнення ідеальної фігури не вдавалася до жодних дієт і пластичних операцій. Вона просто стала менше їсти. "Розмір вживаної порції повинен уміщатися в долоньці, тому за стіл потрібно сідати не рідше шести разів на день, а не два-три, як ми звикли", - зазначила Степаненко.

Артистка впевнена, що людина повинна все робити в задоволення, тоді і виглядати буде чудово. "Адже Бог створив нас для радості і щастя. А у щастя немає завтрашнього дня, воно не пам'ятає минулого, не думає про майбутнє. У нього є справжнє, і це не день, а мить. Навчіться їх цінувати! А щоб їх було більше, необхідно любити, неважливо кого - дітей, родичів, чоловіка, людей, які зустрічаються тобі на вулиці або в транспорті. Це всеосяжне почуття для жінки першочергово. Якщо зневіритися в любов, мир втратить красу", - заявила гумористка.

8 квітня Олена Степаненко відзначила круглу дату. Популярній артистці виповнилося 65 років. На честь ювілею гумористка влаштувала бенефіс, її прийшли привітати колеги і друзі. Найближчим часом Степаненко має намір покинути країну. А все заради чоловіка. "Влягтися на острів Корфу - прикластися до мощів святого Спиридона Триміфунтського. Це вже стало моєю традицією. Взагалі, датам особливого значення не надаю: живу, як річка тече, і за все дякую Богові", - цитує Олену StarHit. Актриса часто здійснює паломницькі поїздки. Вона розповіла, що ходить в храм, їздить по містах, літає в Барі до мощів Миколая Угодника і на грецький острів Корфу. "Вирушаю туди не заради пляжу і розваг, а щоб доторкнутися до святинь, що там знаходяться", - пояснила артистка.