Від хворої Пєхи відмовились родичі

Едіта П'єха підтвердила журналістам, що була госпіталізована через бронхіт. У медичному закладі не виявилося потрібних ліків, і кілька днів ніхто не міг дійти до аптеки, щоб купити їй препарати.

5 квітня з'явилася новина про те, що Едіта П'єха була терміново госпіталізована. Співачка виявилася у відділенні кардіології однієї з Санкт-Петербурзьких лікарень. Шанувальники були схвильовані подібними повідомленнями, адже родичі жінки не поспішали коментувати її самопочуття. Саме тому артистка вирішила сама змалювати ситуацію, що склалася. Спілкуючись з представниками програми «Ти не повіриш!», вона підтвердила, що опинилася в лікарні. Причиною став гострий бронхіт. За словами зірки, вона ніяк не може впоратися з кашлем, а потрібні ліки купити нікому. «Відчуваю себе погано, кашляю жахливо. Ніяк не можу видужати, так ще й в лікарні немає потрібних медикаментів. В аптеку сходити нікому. Кожен день хтось дзвонить, питає, чи жива, не вмерла? А я відповідаю: «Не дочекаєтеся». Хоча хвороба протікає дуже важко», - поскаржилася П'єха.

Тоді кореспонденти програми «Ти не повіриш!» вирішили допомогти зірці. Вони придбали для неї ліки і троянди, які просто обожнює Едіта Станіславівна. Медикаменти передали через працівників лікарні, а трохи пізніше П'єха по телефону подякувала журналістам. Вона зазначила, що не варто хвилюватися з приводу її самопочуття. «Я лежу в кардіології не через проблеми з серцем, а через те, що в лікарні просто немає відділення для хворих на бронхіт. Зараз лежу на ліжку в халаті, вся розпатлана. Але як тільки приведу себе в порядок, обов'язково вийду на зв'язок з шанувальниками», - розповіла зірка.

Онук Едіти Станіславівни Стас П'єха підтвердив, що у його бабусі бронхіт. Однак чоловік зазначив, що життю родички нічого не загрожує. «Ми всі перехворіли. Я перехворів на ногах, але вона старша, тому так вже не може. Це звичайне ОРЗ, яке перейшло в бронхіт. Це абсолютно звичайна проблема, хвилюватися не варто», - підкреслив співак.

Шанувальники сподіваються, що артистка зможе впоратися з недугою і повернеться на сцену. Раніше П'єха зізнавалася, що їй стає все складніше виступати. Однак зірка не може відмовитися від роботи, так як саме в ній вона черпає сили і натхнення. На кількох концертах Едіта Станіславівна співала сидячи на стільці, але все одно стоячи виконувала кожен хіт на вищому рівні.