Актор Харрі Сімс вбив 80-річну стареньку

Молодий актор Харрі Сімс з Великобританії постане перед судом у справі про вбивство 80-річної Уранії Ламбру. Про це повідомляє Daily Mail.

П'яний 29-річний артист штовхнув жінку, у якої 16 онуків і 13 правнуків, на одній з вулиць Лондона. Ламбру впала і вдарилася головою об металевий стовп.

Постраждалу доставили в лікарню і незабаром виписали. Через два дні вона була знову госпіталізована, лікарі виявили у пенсіонерки крововилив у мозок. Вона померла на наступний день.

Дочка загиблої повідомила, що Ламбру поверталася додому від другої дочки і «виявилася не в той час не в тому місці». Сімс бешкетував і штовхав, прибула поліцейська машина. Ламбру проходила повз і привернула його увагу.

Харрі Сімс виконав одну з ролей у драмі «Суничні поля» 2012 року. Він також знявся в декількох незалежних британських проектах.