Караченцов двадцять років крутив роман з балериною

Колишня балерина Кіровського театру Олена Дмитрієва стверджує, що 23 роки зустрічалася з Миколою Караченцовим. Протягом довгих років артистка приховувала свій зв'язок із зіркою театру і кіно, але недавно вирішила перервати мовчання. Передбачувана кохана знаменитості дала інтерв'ю програмі «Андрій Малахов.

Самі Поргіна і Караченцов не вірять у правдивість слів Дмитрієвої.

Щоб поспілкуватися з балериною, Андрій Малахов відправився у Санкт-Петербург, де вона проживає. Олена показала спільну фотографію з артистом. За словами Дмитрієвої, Караченцов часто приходив в її квартиру. Жінка також зізналася, що зазнала цькування після того, як дала інтерв'ю одному з видань.

«Я зараз переживаю за те, що все це розповіла, абсолютно випадково. А з вами зустрічаюся, бо пішли бруд і брехня, - з такими словами Олена звернулася до ведучого. - Я вирішила, що мені треба висловитися, інакше не можна. Таке плетуть, що навіть самій смішно. І про роботу, і про життя у Франції. Я не можу сказати, що ми з ним жили 23 роки. Але весь цей час він до мене повертався, з'являвся в моєму житті. Я думаю, що якби не його хвороба, це б продовжилося».

За словами Дмитрієвої, спочатку актор просив її почекати з весіллям, посилаючись на роботу і маленьку дитину. «Ну як завжди ... Говорив, що все владнається. «З Людою ми живемо, але я приходжу, їм, лягаю спати, у нас нічого немає. Просто сім'я, в якій я живу». Я ревнувала, а потім перестала. Мені здавалося, що я у нього єдина. Ось така дурепа», - згадує жінка.

Як стверджує Олена, Микола часто їй дзвонив і залишав повідомлення на автовідповідачі. «Він говорив, що приїхав. Або «Артист приїхав». Питав, коли я буду вдома. Минуло 17 років. Я чомусь не викинула цю касету», - розповіла артистка. Дмитрієва включила магнітофон. Голос на плівці нагадував Караченцова.

"Ну привіт. Я ще тут, в Пітері сьогодні. Буду ще дзвонити. Давай, до побачення», - такі повідомлення залишилися на автовідповідачі Олени.

Дмитрієва згадує, як Караченцов подзвонив їй під час святкування дня народження. Балерина вирішила поспілкуватися з актором поза квартирою. Вона намагалася не афішувати зв'язок із зіркою. «Я вискакую, він з квітами. Ми пішли за кут. Сіли з шампанським, він все привіз з собою. Потім каже: «Я приїду через три години». Повертаюся до гостей і кажу, що свято закінчено. (...) Я якось приховувала це від всіх», - поділилася артистка.

Не всі присутні в судії повірили словам Дмитрієвої. Так, композитор Ірина Грібуліна, подруга Караченцова і Поргіної, вважає, що Олена - чергова нав'язлива прихильниця. «Коля ніколи не говорив:« Артист приїхав ». Це була фраза Абдулова», - впевнена експерт програми.

Передбачувана кохана Миколи Караченцова також заявила, що актор навіть пропонував їй вступити в церковний шлюб. «Коли я з ним дуже часто бачилася, він сказав:« Давай повінчаємося ». Щоб я заспокоїлася і зрозуміла, як він мене любить. Я відповіла: «Ти спочатку розлучись, а потім будемо і одружитися, і вінчатися», - розповіла Олена. Караченцов пообіцяв артистці поговорити з дружиною, але так і не зміг зважитися на серйозну розмову. За словами Дмитрієвої, зірка не хотіла кидати Поргіної.

Зовсім недавно Олена Дмитрієва говорила, що мріяла побачитися з Караченцовим, який зараз бореться з онкологічним захворюванням. Але з часом жінка відмовилася від своїх планів.

«Був момент, коли я думала прийти до них додому. Взяти Колю за руку і сказати: «Я тут, ти мене впізнаєш? Я не пропала, не зникла». Але потім мені сказали, що цього робити не треба», - розповіла балерина.