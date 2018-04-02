Уілл Сміт сходив на побачення з роботом Софією

Американський актор і хіп-хоп-виконавець Вілл Сміт сходив на побачення з роботом Софією. Відеозапис опублікована на його YouTube-каналі.

Під час зустрічі в готелі на Кайманових островах Сміт намагався фліртувати з андроїдом, ніяково жартував і хотів поцілувати Софію. На це він отримав відмову і пропозицію «залишитися друзями». Робот також розкритикував музичну творчість виконавця.

Софію створила компанія Hanson Robotics, андроїда активували в 2015 році. Вона вміє зображати 60 емоцій і підтримувати нескладні бесіди. В одному з інтерв'ю 2016 року Софія на питання, чи буде вона вбивати людей, відповіла позитивно. У жовтні 2017-го Софія отримала громадянство Саудівської Аравії, це перший в світі випадок видачі громадянства роботу.