Вітас, не на жарт, розкабанів

26 березня журналісти повідомили про арешт Віталія Грачова, відомого як Вітас. Перебуваючи вдома в одному з районів Підмосков'я, він за допомогою сигнального пістолета зробив кілька пострілів, стверджуючи, що таким чином всього лише хотів сполохати птахів.

Пізніше, за хуліганство Віталію призначили покарання у вигляді семи діб адміністративного арешту. Днями по телеканалу показали репортаж із залу суду, після чого прихильники прийшли в подив від зовнішнього вигляду зірки - співак не на жарт погладшав. Відзначимо також, що свою провину виконавець визнав, а покарання вважає абсолютно справедливим.

У залі суду.