Величезні доходи пенсіонерки Алли Пугачової розлютили користувачів Мережі

Результати досліджень опублікували в Мережі, чим розлютили користувачів.

Як з'ясувалося, Примадонна російської естради за виступ на приватній вечірці або корпоративі бере 250 тисяч євро. Максим Галкін виявився значно скромнішим своєї дружини. Вихід гумориста на сцену оцінюється в 50 тисяч євро.

Незважаючи на те, що чоловік і жінка дуже добре заробляють, витрачають вони не менше. Наприклад, місячне утримання розкішного замку в підмосковному селі Грязь обходиться зіркам у 500 тисяч рублів. Не скупляться вони і на зарплату працівникам. Домробітниця, яка допомагає Аллі Борисівні по господарству, отримує 1,5 тисячі євро, а няня, яка доглядає за двійнятами Гаррі і Лізою - три тисячі євро. При цьому діти знаменитостей відвідують елітний дитячий садок, який знаходиться недалеко від будинку. У ньому малюки вивчають французьку мову, вчаться танцювати і грати на музичних інструментах. За садок батьки платять 600 тисяч щомісяця. Дізнавшись про доходи зоряної пари, користувачі буквально прийшли в лють.

"Ні сорому ні совісті! Тут над кожною копійкою трясешься, а у цих діти ходять в елітний садок", "У той час як комусь нічим платити за квартиру, інший з жиру спускає величезну купу грошей", "Цікаво, податки з гонорару заплатить? Їй жити на пенсію важко, вся країна живе, а їм важко ... ФУ "," Дійсно, що за бардак, звідки ж такі гроші?"...