Користувачі гаряче обговорюють зовнішній вигляд і вбрання Примадонни. Останній раз вона вийшла в світ, щоб взяти участь у виборах президента Росії. На виборчу дільницю в Звенигороді співачка прийшла у вільних блакитних штанях, рожевій кофті, образ довершували великі сонцезахисні окуляри. Алла Пугачова зізналася, що їй важко дихати і ходити.

Шанувальники тут же взялися дискутувати з приводу її домашнього наряду, одним він сподобався, інші критикували артистку. Прочитавши всі коментарі в Інстаграм, Примадонна вирішила відповісти.

"Люди добрі. Я старію досить різко, організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей. Бажаю вам щастя і довгих років життя. Не старійте ні душею, ні тілом Надсилайте свою отруту і злобу на боротьбу з проблемами в житті, більш важливими, ніж моє старіння і неміч. Я все одно в останні дні свого життя буду думати про дітей і про вас, які своїми оплесками робили моє життя насиченим і прекрасним. Більше я нічого коментувати не буду. Почуйте мене і зрозумійте з одного разу. Живемо ДАЛІ ", - написала Алла Борисівна.

Нагадаємо, в 2013 році сурогатна мати народила Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну двійнят - Гаррі і Лізу. Зараз малюкам 4 роки.