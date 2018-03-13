Директор Волочкової прокоментувала вагітність балерини

Причому Настя сама дала привід для подібних чуток, опублікувавши на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм відеозапис тренувань, на яких видно її кругленький живіт, що вивалюється зі спортивних штанів. Спостережливі користувачі відразу ж відзначили зміни у фігурі балерини, і з огляду на той факт, що у Волочкової з'явився постійний чоловік, висунули припущення про її вагітність.

Журналісти вирішили уточнити інформацію і звернулися за коментарями до Наталії Ракицький - директора Анастасії. - Чула про вагітність Лободи, а про Волочкову не чула! - сказала жінка.