Лайму Вайкуле перестали впізнавати фанати

У недавньому відеоролику Лайми Вайкуле вона виглядає, на думку її фанатів, абсолютно невпізнанною. Співачка опублікувала запис привітання з 8 березня.

Лайма Вайкуле отримує від молодого чоловіка «нескромний подарунок» до Жіночого дня. Він являє собою жіночий портрет в графіку - власне, портрет самої Вайкуле. Шанувальники, за їхніми словами, не впізнали співачку, поки вона не заговорила - тільки тоді стало ясно, що це Вайкуле. Передплатники її інстаграм-аккаунта навперебій почали повідомляти про те, як сильно вони розчаровані тим, що Лайма Вайкуле зловживає послугами косметологів.

Шанувальники вважають, що в такому серйозному віці пора задуматись про душу і перестати піклуватися про зовнішню привабливість.