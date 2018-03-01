Пропала хвора донька Маші Распутіної

Нещодавно з'ясувалося, що старша дочка Маші Распутіної - Ліда, безслідно зникла. Знайомі дівчата дуже за неї переживають, адже вона страждає на психічний розлад і давно перебуває під наглядом лікарів. Перший раз в психіатричну лікарню дочка зірки потрапила після розлучення батьків.

У Ліди стався нервовий зрив, і вона опинилася на лікарняному ліжку. Другий раз в психушку дівчину поклали після смерті вчителя з вокалу, якого вона дуже любила. Поступово час перебування Ліди в клініці для душевнохворих збільшився до 9 місяців на рік. Коли в черговий раз вона вийшла з лікарні, з'ясувалося, що їй ніде жити. Ліда почала бомжувати. Лише після смерті її батька стало відомо, що Ліда зникла. Вона не відповідає на телефонні дзвінки і не з'являється. Подруга покійного Володимира Єрмакова, артистка пародійного жанру Ольга Мюнхаузен, забила тривогу.

За словами жінки, їй зателефонував син Єрмакова і повідомив, що відкрив у нотаріуса спадкову справу, а сестру знайти не може, але ж їй належить частина в чотирикімнатній квартирі батька.

- Брат переживає за долю сестри. Він вважає, що Ліда повинна вступити у спадок, прописатися в чотирикімнатній квартирі і зажити нормальним життям. Не виключено, що Ліда знову знаходиться в психіатричній лікарні.

На могилу до батька вона так жодного разу і не приїхала, - каже Ольга.

Нагадаємо, у співачки дві дочки. Ліда старша дочка Маші Распутіної від першого шлюбу. 18-річна Марія народжена від другого чоловіка бізнесмена Віктора Захарова.