Анна Семенович розповіла про звичку міняти чоловіків і про можливе народження дитини

Співачка, телеведуча і фігуристка повідомила, що не розуміє, чому всю країну так цікавить її приватне життя - з ким вона спить, відпочиває і працює, чому не заводить дитини і так далі. За словами Анни Семенович, таке відчуття, що публіка тільки й мріє спихнути її заміж, як літня мати - перестиглу дочку. Однак на дворі XXI століття і жіноче щастя не обмежується тридцятирічним шлюбом. Семенович розповіла, що її формат відносин - серійна моногамія, тобто один партнер на кілька років, якого потім змінює інший.

Крім того, Анна прокоментувала і своє можливе материнство. Вона не мріє про дітей і не схильна до філософії про «зайчика і галявину», інакше давним-давно народила б. Однак на питання про те, чи потрібні їй діти в принципі, Семенович собі давно відповіла. Якби я прямо мріяла і хотіла, то я б вже давно народила. Скажімо так, я планую і думаю про це.

Артистка не виключає для себе варіант сурогатного материнства, коли немовля для неї може виносити абсолютно стороння жінка. Семенович готова вдатися до такого способу в разі проблем зі здоров'ям.