Актор Кевін Сміт терміново госпіталізований

У США з серцевим нападом госпіталізовано актора Кевіна Сміта.

Творець образу "Мовчазного Боба" актор і режисер Кевін Сміт госпіталізований з важким серцевим нападом. За словами самого кінематографіста, напад стався в неділю ввечері після участі в телешоу.

"Доктор, який врятував моє життя, сказав, що у мене була повністю заблокована ліва спадна артерія. Якби я не скасував друге шоу, щоб піти в лікарню, я б помер сьогодні ввечері", - написав 47- річний Сміт у своєму Twitter, додавши до повідомлення свою фотографію на лікарняному ліжку.

Сміт відомий, як творець фільмів "Клерки", "Догма", "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь" та інші. У ряді картин Сміта присутній харизматичний персонаж Мовчазний Боб, якого грає сам режисер.