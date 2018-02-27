Кім Кардашьян показала фото третьої дитини

Кім Кардашян перестала приховувати обличчя своєї третьої дитини.

Кім Кардашян показала публіці обличчя своєї новонародженої дочки Чикаго. Дівчинка, нагадаємо, з'явилася на світ у січні - дитину виношувала сурогатна мати, так як лікарі наполягали на тому, що третя за рахунком вагітність буде для Кім смертельно небезпечна. У своєму інтаграме модель опублікувала знімок, на якому вона тримає дитину на руках.

Кім Кардашян переживає через те, що не виношувала свою третю дитину. У своєму новому інтерв'ю зірка шоу «Сімейство Кардашян» зізналася, що шкодує про те, що її третю дитину виношувала не вона. Кім побоюється, що через це вона буде менше прив'язана до малята.

Нагадаємо, у 37-річної Кім Кардашян і її чоловіка Каньє Уеста, крім Чикаго, є дві дитини - чотирирічна Норт і дворічний Сейнт.

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