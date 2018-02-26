Любов Успенська станцювала на доларах

Днями Любові Успенській виповнилося 64 роки. Важливу датуспівачка відсвяткувала, як і годиться, на роботі, з розвагами, відповідними її розумінню прекрасного. Успенська показала відеоролик з вечірки, на якій вона співала для гостей в одному з ресторанних закладів. Відео обурило передплатників її інстаграм-аккаунта. Справа в тому, що на записі видно, що гості свята кидають на сцену, де співала Успенська, стодоларові купюри у вигляді чайових. Співачка, нітрохи не соромлячись, продовжувала танцювати на них.