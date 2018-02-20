Відома відьма Мерилін Керро незабаром стане мамою

Відома учасниця популярного проекту скоро стане мамою. Імені батька малюка Керро, яка чотири роки зустрічалася з Олександром Шепсі, вважає за краще не розголошувати.

29-річна естонська відьма Мерилін Керро прославилася після виходу на екрани 14-го сезону шоу «Битва екстрасенсів». Учасник проекту надавав знаки уваги «колезі» ще на проекті, а після закінчення шоу їх симпатія переросла в пристрасний роман, який тривав чотири роки. У серпні минулого року після низки розставань і примирень Керро повідомила, що вони з Шепсі більше не разом, а через якийсь час на сторінці Мерилін в Instagram з'явилися кадри з таємничим брюнетом.

Зараз в житті естонської відьми, найімовірніше, настав новий етап. В офіційному акаунті Мерилін в соцмережі з'явився кадр, де дівчина зображена з помітно округленим животом. Численні шанувальники миттєво почали вітати Мерилін з поповненням. «Вітаю! Знаю як ви цього хотіли і чекали», «Діти - це найбільше щастя», «Прийміть мої вітання! Я так рада за вас», - вітали фанати Керро.

Пізніше вона виклала ще одну фотографію, в підписі до якої натякнула на стать майбутньої дитини: «Собака - частина родини, вона дуже добре відчуває маля». Імені батька майбутнього малюка Мерилін вважає за краще не розголошувати, однак її передплатники припускають, що це Марк Олександр Хансен.