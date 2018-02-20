Відома відьма Мерилін Керро незабаром стане мамою
Імені батька малюка Керро вважає за краще не розголошувати.
Відома учасниця популярного проекту скоро стане мамою. Імені батька малюка Керро, яка чотири роки зустрічалася з Олександром Шепсі, вважає за краще не розголошувати.
29-річна естонська відьма Мерилін Керро прославилася після виходу на екрани 14-го сезону шоу «Битва екстрасенсів». Учасник проекту надавав знаки уваги «колезі» ще на проекті, а після закінчення шоу їх симпатія переросла в пристрасний роман, який тривав чотири роки. У серпні минулого року після низки розставань і примирень Керро повідомила, що вони з Шепсі більше не разом, а через якийсь час на сторінці Мерилін в Instagram з'явилися кадри з таємничим брюнетом.
Зараз в житті естонської відьми, найімовірніше, настав новий етап. В офіційному акаунті Мерилін в соцмережі з'явився кадр, де дівчина зображена з помітно округленим животом. Численні шанувальники миттєво почали вітати Мерилін з поповненням. «Вітаю! Знаю як ви цього хотіли і чекали», «Діти - це найбільше щастя», «Прийміть мої вітання! Я так рада за вас», - вітали фанати Керро.
Пізніше вона виклала ще одну фотографію, в підписі до якої натякнула на стать майбутньої дитини: «Собака - частина родини, вона дуже добре відчуває маля». Імені батька майбутнього малюка Мерилін вважає за краще не розголошувати, однак її передплатники припускають, що це Марк Олександр Хансен.