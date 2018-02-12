Стали відомі подробиці весілля принца Гаррі та Меган Маркл

Як стало відомо, пара побереться опівдні в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку.

О 13:00 за Лондоном (о 15:00 за Києвом) вони проїдуть в кареті через Віндзор, Беркшир.

У Кенсінгтонському палаці повідомляють, що пара "дуже вдячна за численні побажання, які вони отримали".

Палац також підтвердив, що пару одружить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Каплиця Святого Георгія, де відбудеться церемонія, вміщає близько 800 людей. Тож обстановка буде більш затишною, ніж на весіллі герцога і герцогині Кембриджських у Вестмінстерському абатстві.

Після служби весільна процесія пройде по маршруту, включаючи Касл Хілл, Хай Стрит, Шит Стрит, Кінгс Роуд, Альберт Роуд, Лонг Волк і назад до Віндзорзького замку.

"Вони сподіваються, що ця коротка мандрівка дасть можливість багатьом людям зібратися навколо Віндзора та насолодитися атмосферою цього особливого дня", - сказали у Кенсінгтонському палаці.

Цього ж вечора принц Чарльз проведе приватний вечірній прийом для подружжя, близьких друзів і родичів.

Дата весілля збігається з фіналом Кубку Англії з футболу.

Брат принца Гаррі - принц Вільям - зазвичай відвідує фінал і вручає трофеї, оскільки він є президентом футбольної асоціації.

Тож, він сказав, що "працює" над тим, як вийти із ситуації зі збігом дати весілля й футбольного матчу.

Королівська родина заплатить за весілля, включаючи обслуговування, музику, квіти та прийом.