Тарантіно зізнався, що душив Уму Турман ланцюгом і плював на неї

Режисер розповів подробиці тієї аварії, через яку актриса мало не розлучилася з життям і про домагання до неї з боку Харві Вайнштейна.

Режисер Квентін Тарантіно зізнався, що душив ланцюгом актрису Уму Турман і плював на неї під час зйомок "Вбити Білла", щоб підготувати для важливих сцен. Про це він розповів в інтерв'ю Vulture. Крім того, режисер пояснив, чому піддав небезпеці актрису, змусивши її виконувати небезпечний маневр на автомобілі без залучення каскадерів під час зйомок трилера.

- Знову ж таки, це одне з найбільших неприємностей у моєму житті. Але як режисерові мені завжди доводиться вчитися новому, часом роблячи навіть такі жахливі помилки, - сказав Тарантіно.

Також він заявив, що довгий час знав про домагання його колеги і близького друга продюсера Харві Вайнштейна щодо Уми Турман і навіть просив його вибачитися перед актрисою за це.

- Коли він спробував викрутитися, розповівши, як усе насправді сталося, я не купився на його історію. Я сказав йому: "Я тобі не вірю. Я вірю їй. І якщо ти хочеш зняти" Вбити Білла ", то потрібно грати за правилами", - згадав режисер. Варто відзначити, що Тарантіно і раніше зізнавався, що знав про поведінку Вайнштейна по відношенню до жінок, але мовчав, так як вони працювали над одними проектами.

Раніше актриса Ума Турман дала інтерв'ю, в якому розповіла про те, як Вайнштейн приставав до неї і демонстрував свої геніталії. Після цього вона написала в соціальних мережах, як з вини Тарантіно мало не померла на зйомках "Вбити Білла" під час сцени з їздою на кабріолеті.