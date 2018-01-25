Памела Андерсон готується до весілля з молодим футболістом

На доказ місцеві ЗМІ наводять той факт, що недавно Памела була помічена в магазині ювелірних виробів Chrome Hearts, де вона купувала обручки. Про це повідомляє TMZ.

Крім того, повідомляється, що фотомодель з легкістю розлучилася з минулим життям в США: здала свій будинок в Малібу в довгострокову оренду за 40 тисяч доларів на місяць, перевезла всі особисті речі, які зайняли всього один чемодан, і свого улюбленця - золотистого ретривера на прізвисько Зузу.

Раніше Памела вже розповідала, що її влаштовує життя на півдні Франції, так як більшу частину свого часу вона присвячує тому, що для неї дійсно важливо. Крім того, вона зазначила, що її анітрохи не бентежить 18-річна різниця у віці з коханим, так як вона не відчуває себе 50-річною жінкою.

Нагадаємо, відносини між знаменитостями зав'язалися після їхнього знайомства навесні 2017 року на Каннському кінофестивалі. За цей час фотомодель вже познайомила коханця з синами - 20-річним Діланом і 21-річним Брендоном.