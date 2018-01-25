Репер 50 Cent став біткойновим мільйонером, сам цього не відаючи

Відомий репер 50 Cent продав свій альбом за криптовалюту і заробив 7 млн ​​доларів (396 млн рублів). На своїй сторінці в Instagram співак написав, що зовсім забув про свої біткойни.

У 2014 році співак продав свій альбом Animal Ambition за криптовалюту. Тоді репер заробив суму, рівну $ 400 тис. при вартості біткойна в $ 662.

Після покупки 50 Cent банально забув перевести біткойни в долари, завдяки чому і став володарем $ 7 млн. Інформацію про біткойни сам репер підтвердив на своїй сторінці в "Інстаграме". Репер опублікував скриншот статті про криптовалюту і написав, що "просто забув про них", але тепер "пишається собою".

"Кому біткойни? LOL. Знаю, що у вас від мене вуха в'януть, але, вже, вибачте, піду загляну в сумку", - написав 50 Cent.