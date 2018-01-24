Японська порнозірка зіграє весілля за гроші з трьома прихильниками

Японська порнозірка Асука Хосіно запропонувала шанувальникам зіграти з нею весілля за 350 тисяч ієн, повідомляє Japan Today.

У вартість входить зустріч з майбутнім «нареченим», під час якої співробітники весільної компанії допоможуть вибрати костюми. Перед церемонією одруження, яка пройде на штучному острові Одайба в Токійській затоці, з парою попрацюють професійні стилісти.

Після репетиції шанувальник підведе порнозірку до вівтаря, вони обміняються обручками і поцілуються. На цьому їх відносини закінчаться.

Весільна церемонія не матиме юридичної сили. Після її завершення чоловік, який оплатив послугу, одержить пам'ятний сертифікат і кілька фотографій з «нареченою». Кількість пропозицій обмежена, порнозірка погодилася взяти участь у трьох таких «весіллях».

Асуку Хосіно почала зніматися в порно в кінці 2010 року. Протягом наступних трьох років актриса з'явилася в десятках фільмів. У січні 2014 року вона оголосила про завершення кар'єри. У 2016-му Хосіно заявила, що потрапила в порноіндустрію з примусу.