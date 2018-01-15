Відомий в Україні ресторатор показав дружину і свого сина
Тищенко з сімєю відпочивають в Таїланді.
Микола Тищенко з сім'єю насолоджується відпочинком у Таїланді. Про це свідчать фото викладені в Інстаграм.
Микола Тищенко з дружиною Аллою Баранівської і сином Давидом відпочивають на острові Пхукет. Алла повідомила, що поїздка в теплі краї на новорічні та різдвяні канікули стала доброю традицією їх сім'ї.
За словами дружини ведучого, Пхукет взимку - ідеальне місце для відпочинку.
"Зимівля в теплих краях - це наша добра сімейна традиція! Цього разу ми знову вибрали Таїланд, острів Пхукет, але тепер ми тут вже великою родиною. Підготовка була непроста, дня три після прильоту я приходила в себе, дуже переживала, як все пройде, адже знову залякали дуже. Давид щасливий і спокійний. Ми при першій же нагоді готові втекти з гидкої київської зими, там нас рятував тільки басейн".
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