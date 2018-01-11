Полякова чекає на третю дитину (фото)

На своїй сторінці в Facebook Михайло Ясинський розмістив фото, на якому можна розгледіти Олю Полякову з округляється животиком. Сама співачка поки ніяк не коментує чутки про третю вагітність, але і не ділиться особистими фото з відпочинку, обмежуючись знімками місцевої природи.

Нагадаємо, вже традиційно перший місяць нового року артистка проводить в оточенні родини і сім'ї свого продюсера біля берегів Індійського океану.

Відзначимо, що 33-річна Оля Полякова та її чоловік, бізнесмен на ім'я Вадим, виховують двох доньок - 12-річну Машу і 6-річну Алісу.

За матеріалами: TOCHKA.NET